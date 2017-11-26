Двоє військових загинули четверо поранені і травмовані на Донбасі за добу – штаб

Двоє військових загинули протягом минулої доби внаслідок обстрілів підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної операції.

Крім того, за цими даними, двоє військових були поранені, ще двоє отримали бойові травми.

У штабі додали, що минулої доби підтримувані Росією бойовики продовжували обстріли позицій Збройних сил України, зокрема й із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

«Загалом, за минулу добу, по усій лінії зіткнення зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У відповідь українські військовослужбовці сім разів придушували вогневу активність окупанта», – повідомляють військові.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі своїх позицій на Донецькому напрямку. Про загиблих чи поранених не повідомляють. В угрупованні «ЛНР» заявили про обстріли своїх позицій у районі сіл Калинівка, Довге, Калинове і Логвинове. Даних про постраждалих чи загиблих бойовики не наводять.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.