Через активізацію вулкану на Балі з 7,5-кілометрової зони евакуюють людей

Через вулкан на індонезійському острові Балі, який вивергає попіл і дим, влада країни закликала всіх, хто перебуває у 7,5-кілометровій зоні довкола кратера, евакуюватися.

Гора Агунг вже викинула стовп диму висотою у чотири кілометри. Через це влада Індонезії оголосила найвищий, «червоний», рівень небезпеки для авіаперельотів, попередивши, що хмара попелу може сягнути понад шести тисяч метрів.

Напередодні декілька авіакомпаній скасували міжнародні перельоти до Балі, проте 26 листопада частину рейсів поновили. Водночас в авіакомпаніях попереджають, що рух хмари з вулканічним попелом, який може зашкодити двигунам літаків, є «дуже непередбачуваним», тому рейси можуть скасувати в останню хвилину.

У селах поблизу вулкану випав попіл, населенню видали захисні маски.

«Активність гори Агунг вступила в магматичну фазу виверження, вона все ще викидає попіл, але ми повинні стежити і бути готовими до можливого потужного виверження», – заявив представник агенції з вулканології і ліквідації наслідків стихійних лих Геде Суантака.

Востаннє гора Агунг вивергалася в 1963 році. Тоді загинули понад тисяча людей і були знищені декілька сіл.

Індонезія розташована у тихоокеанському вогняному колі і має понад 120 активних вулканів.