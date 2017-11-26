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26 Листопад 2017, Київ 17:01
Новини | Суспільство

На більшій частині території України 27 листопада будуть дощі з мокрим снігом – Гідрометцентр

Укргідрометцентр прогнозує на більшій частині території України, крім півдня, 27 листопада дощі, подекуди з мокрим снігом, вночі і вранці у західних областях місцями сильні опади, а у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях без істотних опадів.

У східних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 метрів за секунду.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; на Одещині вночі – 2-7°, вдень – 6-11° тепла; у східних областях – вночі 5-10°, вдень – 1-4° морозу.

Державна служба з надзвичайних ситуацій раніше попереджала про значну лавинну небезпеку у високогір’ї в Івано-Франківській області і східній частині Закарпаття 27 листопада.

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