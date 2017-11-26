З початку доби бойовики на Донбасі 4 рази порушували перемир’я – штаб

З початку доби 26 листопада підтримувані Росією бойовики на Донбасі чотири рази порушували перемир’я. Про це повідомляє штаб української воєнної операції.

За цими даними, на луганському напрямку бойовики вели вогонь із 82-міліметрових мінометів поблизу Трьохізбенки, а зі стрілецької зброї – в районі Золотого.

На донецькому напрямку, в районі Верхньоторецького, за даними штабу, відбулися збройні провокації бойовиків з використанням мінометів 82 калібру та гранатометів. Тут підрозділи Збройних сил разом з Національною поліцією посилили заходи безпеки для убезпечення цивільних жителів від імовірних загроз, диверсій, недопущення провокацій і упереджених цілеспрямованих обвинувачень у нібито недотриманні українською стороною «мінських домовленостей», повідомили у штабі.

На Приазов’ї по позиціях українських військовослужбовців біля Гнутового бойовики вели вогонь із зенітної установки, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також поблизу Авдіївки зафіксовано проліт безпілотника, забороненого Мінськими домовленостями.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілі Докучаєвська з використанням великокаліберної стрілецької зброї і БМП, в результаті пошкодження дістали два житлові будинки. В угрупованні «ЛНР» свіжих даних не наводять.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.