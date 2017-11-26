Кадиров заявив, що «мріє» залишити пост керівника Чечні

Рамзан Кадиров заявив, що «мріє» покинути пост глави Чечні, повідомляє російська служба Радіо Свобода. «Колись потрібні були такі, як я, щоб воювати, навести порядок, – а у нас сьогодні порядок, процвітання. Я вважаю, що прийшов час зробити зміни», – заявив Кадиров у програмі «Дійові особи» на державному телеканалі «Росія 1». Він визнав, що у нього є кілька кандидатур на посаду керівника Чечні. Їхні імена Кадиров не озвучив.

Рамзан Кадиров очолює Чеченську республіку з 2007 року. Правозахисники вважають, що він може бути причетним до десятків злочинів, зокрема, до вбивства політика Бориса Нємцова, переслідування російських опозиціонерів і критично налаштованих жителів Чечні, а також ЛГБТ-спільноти в республіці.

Сам Кадиров неодноразово заявляв, що його час на посту глави Чеченської республіки минув і що керівництву держави треба знайти іншу людину на цю посаду. Президент Росії Володимир Путін називав роботу Кадирова «ефективною».