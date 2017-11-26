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26 Листопад 2017, Київ 21:36
Новини | Міжнародні

Президент Албанії з неофіційним візитом вирушив до південної Сербії

Президент Албанії Ілір Мета (у центрі) зустрічається з місцевими чиновниками під час неофіційного візиту до південного сербського міста зі значною албанською етнічною меншиною, 26 листопада 2017 року

Президент Албанії Ілір Мета здійснює дводенний неофіційний візит до південного сербського міста, значну частку населення якого становлять етнічні албанці.

Під час зустрічі з місцевими чиновниками у місті Медвежа, Meтa оголосив про нову еру відносин між Белградом і Тираною.

«Ми живемо в нову еру співпраці між Сербією та Албанією як двома країнами, але також як двома народами», – сказав він.

«Наше прагнення – прокласти шлях до Європи», – сказав президент Албанії.

Зоран Станкович, який очолює Координаційну раду муніципалітетів Пресево, Буяновац та Медвежа, сказав, що мета візиту Мети – «показати, що серби, албанці та інші народи, які живуть у цьому регіоні, можуть жити без жодних проблем».

Відносини між двома балканськими країнами залишаються напруженими, переважно через колишню сербську провінцію Косово, де етнічна албанська більшість оголосила про незалежність у 2008 році. Цей крок був визнаний 115 країнами, але не Сербією.

Прем’єр-міністри Сербії та Албанії пообіцяли працювати над поліпшенням зв’язків, коли вони зустрілися в Тирані в травні 2015 року.

Обидві країни Сербія та Албанія є кандидатами на вступ до Європейського Союзу. Албанія є членом НАТО, а Сербія – ні.

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