Президент Албанії з неофіційним візитом вирушив до південної Сербії

Президент Албанії Ілір Мета здійснює дводенний неофіційний візит до південного сербського міста, значну частку населення якого становлять етнічні албанці.

Під час зустрічі з місцевими чиновниками у місті Медвежа, Meтa оголосив про нову еру відносин між Белградом і Тираною.

«Ми живемо в нову еру співпраці між Сербією та Албанією як двома країнами, але також як двома народами», – сказав він.

«Наше прагнення – прокласти шлях до Європи», – сказав президент Албанії.

Зоран Станкович, який очолює Координаційну раду муніципалітетів Пресево, Буяновац та Медвежа, сказав, що мета візиту Мети – «показати, що серби, албанці та інші народи, які живуть у цьому регіоні, можуть жити без жодних проблем».

Відносини між двома балканськими країнами залишаються напруженими, переважно через колишню сербську провінцію Косово, де етнічна албанська більшість оголосила про незалежність у 2008 році. Цей крок був визнаний 115 країнами, але не Сербією.

Прем’єр-міністри Сербії та Албанії пообіцяли працювати над поліпшенням зв’язків, коли вони зустрілися в Тирані в травні 2015 року.

Обидві країни Сербія та Албанія є кандидатами на вступ до Європейського Союзу. Албанія є членом НАТО, а Сербія – ні.