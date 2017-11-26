Внаслідок ударів авіації Росії та Асада у Сирії загинуло щонайменше 57 людей

Унаслідок ударів авіації військ сирійського президента Башара Асада та російських літаків, у Сирії 26 листопада загинуло щонайменше 57 людей. Про це повідомляється з посиланням на заяви спостерігачів із Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Великобританії.

Як повідомляється, щонайменше 34 людини, серед яких 15 дітей, загинули внаслідок удару військових літаків (ймовірно, російських) по селищу Ель-Шафах у провінції Дейр-ез-Зор.

Російське міністерство оборони повідомляло, що російська авіація в неділю здійснила у цьому районі кілька ударів по джихадистах. Авіарейди тривали чотири дні поспіль.

Також повідомляється, що урядові війська Башара Асада здійснили також атаку на території, контрольовані сирійськими повстанцями неподалік столиці Дамаска. Внаслідок цієї атаки загинуло 23 особи, зокрема четверо дітей. За даними місцевих активістів, урядові літаки завдали удару по ринку в районі Східна Гута, де загинули 17 людей та ще 50 отримали поранення.

Східна Гута та 350 тисяч її жителів уже чотири роки перебувають під облогою сирійських урядових військ.