Суд в Криму залишив під арештом фігуранта «справи українських диверсантів» Володимира Дудку

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту і залишив під арештом фігуранта так званої «справи українських диверсантів» Володимира Дудку. Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на Кримську правозахисну групу.

Таким чином Володимир Дудка буде перебувати під вартою ще три місяці.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку, яких підконтрольні Москві кримські силовики назвали членами «диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України».

Підконтрольний Кремлю Ленінський районний суд Севастополя 10 листопада 2016 року заарештував трьох затриманих в Севастополі «диверсантів» на два місяці. Після цього термін утримання під вартою відносно Штиблікова, Бессарабова і Дудки продовжували кілька разів.

Севастопольський міський суд 16 листопада засудив Дмитра Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі «Номос». Володимир Дудка – капітан 2-го рангу запасу, в минулому – капітан корабля радіоелектронної розвідки.

У Службі безпеки України заявляли, що затримані в Криму громадяни України не є ані співробітниками служби, ані контактними особами з боку СБУ.

Спікер Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко заявляв, що колишні українські військові, які зараз проживають в Криму, можуть стати «потенційними жертвами російських спецслужб».