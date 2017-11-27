Німеччина: Меркель погодилася на союз з опозиційними соціал-демократами задля «великої коаліції»

Лідер Християнського-демократичного союзу, канцлер Німеччини Ангела Меркель, погодилися на «велику коаліцію» з лівими соціал-демократами (СПД), щоб покласти край політичній кризі в країні.
«У нас є твердий намір мати ефективний уряд», – заявив представник ХДС, консервативний лідер землі Шлезвіг-Гольштейн Даніел Гюнтер 26 листопада після чотиригодинної зустрічі лідерів ХДС в Берліні на тлі спроби законодавців сформувати коаліцію після виборів 24 вересня.
Лідер СПД Мартін Шульц раніше заявив, що його партія не увійде у велику коаліцію з ХДС і його союзниками з ХСС, але потім все ж переглянув свою позицію.
За даними останнього соцопитування, 52 відсотки німців підтримують велику коаліцію.
Чимало аналітиків побоюються, що нові вибори можуть збільшити парламентське представництво крайніх правих партій, що виступають проти мігрантів.
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