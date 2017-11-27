Варшава повідомила про видворення польського історика з Росії

В Інституті національної пам’яті Польщі повідомили, що ФСБ Росії затримала і видворила з країни польського історика Генріха Глембоцького.

«Рішення ФСБ без вказаної фактичної причини видворення і можливості її оскаржити означає одночасно заборону на новий в’їзд на територію Росії, а отже – і блокування доступу до архівів», – йдеться в повідомленні на сайті інституту від 26 листопада.

Генріх Глембоцький – доктор наук, науковий співробітник Ягелонського університету. Він перебував у Росії з 14 листопада.

22-23 листопада він провів відкриті лекції в офісі петербурзького відділення «Меморіалу» і Польському інституті в Санкт-Петербурзі, присвячені долі поляків і річниці «польської операції» НКВД під час Великого терору 1937-1938 років.

Повідомляється, що Глембоцького затримали в Москві 24 листопада, коли він виходив з поїзда, і вручили розпорядження ФСБ про те, що він повинен покинути територію Росії протягом 24 годин.

Російська сторона поки ситуацію не коментувала.

У жовтні з Польщі було депортовано історика, професора Новосибірського технічного університету Дмитра Карнаухова. Польська сторона заявила, що він брав участь у так званій «гібридній війні проти Польщі» і активно підтримував контакти з російськими спецслужбами. У МЗС Росії пообіцяли відповідь на ці дії Варшави.