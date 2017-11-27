Пакистан: ісламісти заявили, що призупинять протести після згоди влади на відставку міністра

Протестувальники-ісламісти повідомили, що призупинять свої акції після досягнення угоди з владою про відставку міністра юстиції країни.

«Наша основна вимога було прийнята. Уряд оголосить про відставку міністра юстиції, і ми припинимо нашу акцію вже сьогодні, – повідомив агентству Reuters речник ісламістського руху «Техрік-е Лабаік» («Рух послідовників пророка»).

27 листопада державний телеканал PTV та деякі інші ЗМІ повідомили, що міністр юстиції Захід Хамід сповістив прем’єр-міністра країни про свою відставку, але офіційна заява уряду не було опублікована.

В останні дні протести з вимогою відставки міністра юстиції загострились, коли ісламісти заблокували в’їзд до столиці Ісламабада. Це призвело до сутичок з поліцією, в результаті яких загинуло шестеро людей і близько 200 були поранені.

Протестувальники вимагали відставки Західа Хаміда, як відповідального, на їхню думку, за зникнення згадки про пророка Магомета у присязі, яку кандидати на виборах мають складати. На думку протестувальників, це є богохульством. Сам Хамід вибачився і назвав це «клерикальною помилкою».