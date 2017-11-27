Усіх затриманих на «зустрічі» кримінальних авторитетів у Києві відпустили – поліція

Правоохоронці відпустили усіх затриманих після перевірки в одному з ресторанів Києва 26 листопада осіб, повідомила в коментарі Радіо Свобода речниця столичного управління поліції Оксана Блищик.

«Усіх затриманих відпустили, по зброї тривають експертизи», – повідомила Оксана Блищик. За її словами, детальніша інформація з’явиться пізніше.

Водночас раніше начальник Головного управління Нацполіції у місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що під час огляду місця події були виявлені кілька одиниць зброї, дозвільні документи на яку викликали підозру, тому її вилучили для проведення експертизи.

«Після проведення дослідження слідчі ухвалять процесуальне рішення і визначаться із правовою кваліфікацією події», – сказав Крищенко.

Згідно з оприлюдненими на сьогодні даними поліції, 26 листопада понад 60 осіб доставили до управління поліції для проведення перевірки після затримання у Пущі-Водиці, де, за інформацією силовиків, відбувалася зустріч «людей, які намагаються впливати на криміногенну ситуацію у Києві та інших регіонах».