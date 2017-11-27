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27 Листопад 2017, Київ 12:37
Новини | Події

НАЗК внесло приписи 15 високопосадовцям

Національне агентство з питань запобігання корупції заявляє, що станом на сьогодні внесли приписи 15 високопосадовцям, серед яких перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, міністр юстиції Павло Петренко, міністр інфраструктури Володимир Омеляну, керівник Нацполіції Сергій Князєв.

Як повідомляє прес-служба агентства, також приписи внесені керівникам 4 органів місцевого самоврядування.

За повідомленням, приписи винесені про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону.

Припис НАЗК є обов’язковим до виконання.

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