НАЗК внесло приписи 15 високопосадовцям

Національне агентство з питань запобігання корупції заявляє, що станом на сьогодні внесли приписи 15 високопосадовцям, серед яких перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, міністр юстиції Павло Петренко, міністр інфраструктури Володимир Омеляну, керівник Нацполіції Сергій Князєв.

Як повідомляє прес-служба агентства, також приписи внесені керівникам 4 органів місцевого самоврядування.

За повідомленням, приписи винесені про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону.

Припис НАЗК є обов’язковим до виконання.