Суд у Москві продовжив арешт Роману Сущенку

Московський міський суд продовжив у понеділок арешт українському журналісту Роману Сущенку до 13 січня 2018 року, повідомляють російські інформагенції з посиланням на прес-службу суду. Згідно з повідомленнями, засідання проходило в закритому режимі.

Водночас, як повідомляє з місця події кореспондент агенції УНІАН, арешт Сущенку продовжено до 30 січня. Саме про такий термін клопотало слідство, повідомив адвокат Марк Фейгін.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала кореспондента інформаційної агенції «Укрінформ» Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю».

Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

25 вересня 2017 року Московський міський суд продовжив термін арешту Сущенка до 30 листопада.

21 жовтня Фейгін повідомив, що слідство у справі Сущенка завершене.

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.