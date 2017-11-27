МОЗ: Україна залишається регіоном з високим рівнем поширення ВІЛ

Україна залишається регіоном з високим рівнем поширення ВІЛ, повідомляє прес-служба Міністерства охорона здоров’я.

За даними МОЗ, на початок 2017 року в Україні зареєстровані 238 тисяч людей з ВІЛ усіх вікових категорій.

У міністерстві зазначають, що щороку серед обстежених на ВІЛ осіб в Україні виявляється близько 1% осіб з підтвердженими позитивними результатами.

Протягом десяти місяців 2017 року в країні щодня реєстрували 48 випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію, 24 захворювання на СНІД та 8 випадків смерті від СНІДу, додають у відомстві.

Заданими МОЗ, найвищі рівні поширеності ВІЛ-інфекції реєструвались у Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Чернігівській областях і Києві.

1 грудня щороку відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом.