Поліція відкрила провадження за статтею «розбій» через напад на магазин з участю сина депутата

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «розбій» через напад на магазин в Оболонському районі Києва.

Як повідомляє прес-служба поліції, погрожуючи продавцям та відвідувачам предметом, схожим на пістолет, нападники забрали із каси дві із 2500 гривень.

«Одного із фігурантів на місці злочину впіймали небайдужі чоловіки, а іншого – через кілька хвилин затримали поліцейські», – мовиться у повідомленні.

У поліції зазначають, що затримані раніше проблем із законом не мали.

Поліція не називає прізвищ затриманих, проте ЗМІ повідомили, що 26 листопада за розбійний напад на продуктовий магазин в Оболонському районі Києва затримали сина народного депутата з фракції Радикальної партії Олега Ляшка, заступника голови комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції Ігоря Попова.

Сам Ігор Попов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що його син «потрапив у погану компанію і здійснив серйозне правопорушення», і попросив вибачення.