Депутат Литвин отримав в листопаді понад мільйон гривень доходу від оренди майна – #Точно

Позафракційний народний депутат України Володимир Литвин у листопаді отримав 1 100 000 гривень від надання майна в оренду. Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Задекларований дохід в розмірі 1,1 мільйона гривень отримано двома платежами, що згодом внесено повідомленнями про суттєві зміни у майновому стані. Проте з цих документів незрозуміло, яке саме майно Литвин передає в оренду.



Володимир Литвин двічі обирався головою Верховної Ради України (2002-2006, 2008-2012 роки), працював головою Адміністрації президента України Леоніда Кучми (1999-2002 роки), а також очолював Народну партію України.

Згідно з електронною декларацією за 2016 рік, Володимир Литвин разом з родиною володіє – квартирою (246 квадратних метрів) і житловим будинком (550 квадратних метрів) у столиці, двома земельними ділянками та нежитловим приміщенням. Окрім цього, Володимир Литвин має цінне рухоме майно, а саме: коштовні швейцарські годинники Zenith та Hublot, колекції книг, ікон, картин і зброї. Також Литвин володіє позашляховиком Toyota Land Cruiser 200 (2013 року випуску), майновими сертифікатами підприємств та авторськими правами. Окрім цього, ідентифіковано цілий перелік банківських вкладів та готівки на загальні суму в кілька десятків мільйонів гривень.