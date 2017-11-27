Справа про літак Іл-76: суд відмовив Назарову в призначенні повторної експертизи

Апеляційний суд Дніпропетровської області відмовив генерал-майору Віктора Назарова, обвинуваченому у службовій недбалості у зв’язку із загибеллю 49 українських військових у збитому сепаратистами літаку Іл-76, у призначенні повторної комісійної судової експертизи в справі. Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні в понеділок.

Суд, зокрема, пояснив своє рішення тим, що українське законодавство не передбачає поняття повторної експертизи.

Заявляючи клопотання, Віктор Назаров зазначив, що в кримінальному провадженні було дві експертизи – київського та львівського інститутів, висновки яких, за його словами, суперечать одні одним.

За його словами, повторна експертиза має дати відповідь, зокрема, на питання про те, чи відповідали управлінські рішення штабу тій обстановці, яка склалась біля Луганська у той період, до якої категорії відносилась інформація про те, що дві групи бойовиків збираються збивати літаки в районі Луганського аеропорту, і якою мала бути реакція на цю інформацію, що входило в обов’язки керівника Штабу АТО, що стало безпосередньою причиною аварії літака Іл-76.

Сторона обвинувачення та потерпілі родини висловились проти повторної експертизи і заявили про «затягування процесу».

На засіданні в понеділок суд також заслухав спеціально викликаного у якості свідка Віктора Савечка – одного із експертів, які брали участь у комісійній військово-тактичній експертизі. За словами Савечка, до посадових обов’язків начальника штабу АТО входило забезпечення безпеки підлеглого особового складу.

Експерт наголосив, що обов’язки керівника прописані в Положенні про Штаб антитерористичної операції. Він зазначив, що висновки військово-тактичної експертизи підписала комісія з 14 фахівців.

Водночас генерал-майор Віктор Назаров заявив, що висновки експерта про його особисту відповідальність за рішення про виліт є необґрунтованими.

Суд оголосив перерву і призначив наступне засідання на 4 грудня.

Раніше Павлоградський міськрайонний суд визнав винним генерал-майора Віктора Назарова, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції, у службовому недбальстві у зв’язку катастрофою літака Іл - 76, збитому 14 червня 2014 року озброєними сепаратистами в аеропорту Луганська. Тоді загинуло 49 українських військових. Суд присудив йому 7 років ув’язнення, однак генерал подав на апеляцію.