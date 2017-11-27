Синоптики: завтра у низці областей України очікуються дощ і мокрий сніг

У низці областей України завтра, 28 листопада, очікуються дощ і мокрий сніг.

За даними синоптика Наталії Діденко, найбільш ймовірні на півночі, заході, у Одеській, Вінницькій, Миколаївській областях і в Криму.

«Вдень у вівторок очікується 0-5 градусів тепла, на крайньому сході 0-3 морозу, у південній частині 4-8 градусів тепла, на півдні Криму та Одеської області 6-10 градусів тепла», – написала Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За її даними, у Києві завтра дощ і мокрий сніг, вдень 1-3 градуси тепла.

«Перша половина тижня буде холодною, у другій половині тижня очікується потепління, але з опадами та вітром», – додала Діденко.

За даними Укргідрометцентру, у Києві завтра вночі будуть дощ і мокрий сніг, вдень місцями невеликі опади, температура вдень 2-4 градуси тепла.

На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині дощі; температура вночі близько 0, вдень 3-8 градусів тепла. На решті території вночі дощ та мокрий сніг, вдень місцями невеликі опади з припиненням у західних областях; температура вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла», – йдеться у повідомленні гідрометцентру.

За повідомленням, у східній частині України на дорогах подекуди буде ожеледиця.