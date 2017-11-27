В Івано-Франківську відкрили пам’ятник художникові-дисиденту Опанасу Заливасі

Відкриттям пам’ятника і презентацією книжки «Дзвонар» в Івано-Франківську відзначили 92-у річницю від дня народження живописця, багаторічного політв’язня-дисидента, лауреата Шевченківської премії Опанаса Заливахи.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, бронзовий пам’ятник зображає художника з мольбертом, який сидить на лавці на «стометрівці» – пішохідній вулиці Незалежності в центрі Івано-Франківська. Його автором є скульптор Ігор Семак.

«Робота дуже відповідальна для мене. Старався показати його в першу чергу як художника і водночас як просту людину. Він жив тут, він ходив тут, по цьому проспекту. Якщо близько подивитесь на обличчя, у нього є автопортрет, де на чолі як розп’яття. Так і у на цій роботі є цяточка по центру чола, нагадує якусь фігурку», – розповів скульптор.

Вартість пам’ятника – 395 тисяч гривень, з них 250 тисяч гривень – це відлив з бронзи і робота. Цей проект переміг серед восьми пропозицій на конкурсі, оголошеному рік тому.

А у виставковому залі обласного осередку Національної спілки художників України 27 листопада відбулася презентація книжки «Дзвонар. Збірка статей і спогадів про Опанаса Заливаху» (харківське видавництво «Права людини»).

У лютому цього року в Івано-Франківську на виставці представили майже 90 робіт Опанаса Заливахи і презентували альбом його маловідомих творів (івано-франківське видавництво «Місто-НВ», упорядник – мистецтвознавець Мирослав Аронець).

Опанас Заливаха народився 26 листопада 1925 року на Харківщині. Правозахисник-шістдесятник, звинувачений у антирадянській агітації та пропаганді, відбув п’ять років у мордовських таборах. Лауреат премій імені Тараса Шевченка і Василя Стуса. Український інститут національної пам’яті на відзначення 83-х роковин Голодомору в Україні у листопаді 2016 року вніс його ім’я до проекту «Незламні» серед 15 видатних людей, що пройшли через 1932–1933 роки і змогли реалізувати себе.

Помер Заливаха 24 квітня 2007 року, похований в Івано-Франківську, в Дем’яновому Лазі.