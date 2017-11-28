Бойовики на Донбасі стріляли 22 рази, один військовий поранений – штаб АТО

Упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 22 рази обстрілювали позиції українських військовослужбовців, один боєць ЗСУ в результаті обстрілів був поранений. Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, порівняно з попередньою добою кількість збройних провокацій бойовиків зросла.

Згідно з повідомленням, під вогонь бойовиків потрапили позиції ЗСУ біля Лозового, Трьохізбенки, Кримського, Луганського, Лобачевого, Лопаскиного, Зайцева, Малинового, Травневого, Жовтого, Новоолександрівки, Станиці Луганської, Водяного, Гнутова, Павлополя, Мар’їнки, Красногорівки Авдіївки та Кам’янки.

«Українські військовослужбовці 13 разів придушували вогневу активність окупанта зі зброї, не забороненої Мінськими домовленостями», – повідомили у штабі.

В угрупованні «ЛНР» заявили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 5 разів. В угрупованні «ДНР» свіжих даних не наводять.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.