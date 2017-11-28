У Женеві запланований черговий раунд мирних переговорів щодо Сирії

Восьмий раунд переговорів ООН, спрямований на пошук політичного рішення щодо шестирічної громадянської війни в Сирії, має розпочатися у швейцарській Женеві 28 листопада.

Спеціальний посланець ООН у справах Сирії Стефан де Містура повідомив 27 листопада, що сирійський уряд ще не підтвердив свою участь у наступному раунді переговорів. Тоді як сирійські опозиціонери візьмуть участь в них участь. Раніше вони збиралися в Саудівській Аравії, щоб створити єдиний представницький орган для цього раунду переговорів у Женеві.

За час війни у Сирії загинули 330 тисяч людей, мільйони були змушені покинути свої будинки.

Росія у цій війні підтримує уряд президента Башар аль-Асада та надає повітряну підтримку урядовим силам. Іран також виступає на боці Асада, а Сполучені Штати й Туреччина підтримують різні антиурядові повстанські групи.

Переговори під егідою Росії, Ірану та Туреччини проводять у казахстанській столиці Астані, під егідою ООН – у Женеві.

Нещодавно Росія, Іран та Туреччина також запропонували провести «національний конгрес» з участю сирійського уряду та протиборчих сторін у російському місті Сочі, хоча, коли така зустріч може відбутися – невідомо.