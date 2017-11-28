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28 Листопад 2017, Київ 09:39
Новини | Міжнародні

Росія: ракета-носій «Союз-2» стартувала з космодрому «Східний»

Запуск ракети-носія з нового російського космодрому «Східний», квітень 2016 року

Ракета-носій «Союз-2» із 19 супутниками стартувала у вівторок з космодрому «Східний», повідомляють російські ЗМІ. Цей новий космодром у Росії лише вдруге використали для запуску ракети. На орбіту вирушили гідрометеорологічний супутник «Метеор-М», один студентський апарат і 17 іноземних наносупутників. «Метеор-М» стане третім таким орбітальним пристроєм, призначеним для надання звітів про погоду, зокрема авіаперевізникам.

Перший запуск з космодрому «Східний» відбувся в квітні 2016 року, коли ракета «Союз» вивела на орбіту три супутники.

Напередодні запуску в Амурській області Росії, де розташований космодром, був запроваджений режим підвищеної безпеки.

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