Росія: ракета-носій «Союз-2» стартувала з космодрому «Східний»

Ракета-носій «Союз-2» із 19 супутниками стартувала у вівторок з космодрому «Східний», повідомляють російські ЗМІ. Цей новий космодром у Росії лише вдруге використали для запуску ракети. На орбіту вирушили гідрометеорологічний супутник «Метеор-М», один студентський апарат і 17 іноземних наносупутників. «Метеор-М» стане третім таким орбітальним пристроєм, призначеним для надання звітів про погоду, зокрема авіаперевізникам.

Перший запуск з космодрому «Східний» відбувся в квітні 2016 року, коли ракета «Союз» вивела на орбіту три супутники.

Напередодні запуску в Амурській області Росії, де розташований космодром, був запроваджений режим підвищеної безпеки.