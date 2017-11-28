Фігурант «справи українських диверсантів» Штибліков заявив, що не планує оскаржувати вирок

Фігурант «справи українських диверсантів» Дмитро Штибліков, якого підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд засудив до 5 років колонії суворого режиму, не збирається подавати апеляцію на свій вирок. Про це він сказав родичам під час побачення в СІЗО, повідомляє кореспондент Радіо Свобода 28 листопада, у день, коли вирок вступає в силу.

16 листопада Дмитра Штиблікова було засуджено до 5 років колонії суворого режиму і штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

18 травня фігурант «справи українських диверсантів» Дмитро Штибліков уклав досудову угоду зі слідством, тобто визнав свою провину. Жодного з незалежних адвокатів до нього не допустили.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали «членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України» – Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку.

Підконтрольний Кремлю Ленінський районний суд Севастополя 10 листопада заарештував трьох затриманих в Севастополі «диверсантів» на два місяці. 30 грудня 2016 року суд продовжив термін утримання під вартою відносно Штиблікова, Бессарабова і Дудки до 8 березня 2017 року.

Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі «Номос». Володимир Дудка – капітан 2-го рангу запасу, в минулому – капітан корабля радіоелектронної розвідки.

У Службі безпеки України заявили, що затримані в Криму громадяни України не є ні співробітниками, ні контактерами з боку СБУ.

У свою чергу спікер Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко заявив, що колишні українські військові, які зараз проживають в Криму, можуть стати «потенційними жертвами російських спецслужб».