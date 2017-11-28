Варшава передала Москві ноту протесту через видворення польського історика – МЗС

У МЗС Польщі повідомили, що передали ноту протесту російській стороні з приводу видворення з Росії польського історика Генрика Глембоцького.

«Слід підкреслити, що наукова діяльність професора Генрика Гленбоцького має на меті нормалізувати відносини між Польщею та Росією. Безпідставне видворення польського вченого є ще однією ланкою в антипольській пропагандистській кампанії, здійсненій російською стороною протягом декількох місяців, і ще одне підтвердження того, що політичний діалог між нашими країнами стикається з труднощами через односторонню діяльність російської сторони», – йдеться у заяві польського МЗС.

У документі польська сторона заявляє, що «збереження вільних контактів та гарантування необмеженого діалогу польських та російських істориків, людей науки та культури має особливу цінність, яку ми повинні захищати, а не обмежувати адміністративно».

Раінше в Інституті національної пам’яті Польщі повідомили, що ФСБ Росії затримала і видворила з країни польського історика Генрика Глембоцького. За даними польської сторони, це сталося в Москві 24 листопада, коли науковець виходив з поїзда. ФСБ вручила йому розпорядження про те, що він повинен покинути територію Росії протягом 24 годин. У російському МЗС раніше заявили, що видворення польського історика стало відповіддю на «недружній акт Варшави».

Глембоцький прибув до Росії 14 листопада, 22-23 листопада він провів відкриті лекції в офісі петербурзького відділення «Меморіалу» і Польському інституті в Санкт-Петербурзі, присвячені долі поляків і річниці «польської операції» НКВД під час Великого терору 1937-1938 років.

Генрик Глембоцький – доктор наук, науковий співробітник Ягелонського університету.

У жовтні з Польщі було депортовано історика, професора Новосибірського технічного університету Дмитра Карнаухова. Польська сторона заявила, що він брав участь у так званій «гібридній війні проти Польщі» і активно підтримував контакти з російськими спецслужбами. У МЗС Росії пообіцяли відповідь на ці дії Варшави.