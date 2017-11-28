СБУ проводить обшуки на заводі у Запоріжжі

У вівторок вранці працівники СБУ та прокуратури проводять обшуки на запорізькому заводі «Перетворювач». Факт проведення слідчих дій на підприємстві підтвердили Радіо Свобода у прес-службі управління СБУ у Запорізькій області. Там зазначили, що обшуки проводяться за санкцією суду. Інші деталі справи поки не розголошують.

У грудні 2016 року прес-служба прокуратури Запорізької області повідомляла, що слідчими СБУ у регіоні проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення посадовими особами ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Правоохоронці встановили, що посадовці підприємства у 2015 році забезпечили постачання товарів військового призначення одній з компаній Росії. Крім того, за даними фінансової звітності, 99% надходжень підприємства – кошти від експорту продукції переважно російським підприємствам.