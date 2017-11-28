Росія працює над фальсифікацією виборів в Україні у 2019 році – СБУ

Росія веде цілеспрямовану роботу з фальсифікації виборів в Україні у 2019 році, заявив заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко.

«На сьогодні основна загроза – це підрив ситуації всередині. Те, що ми бачимо, основні зусилля російських спецслужб зараз йдуть всередину країни. Вже ніхто не вірить у швидку і блискавичну війну, всі розраховують на те, що владу можна поміняти зсередини шляхом підкупу, шляхом домовленостей. І йде цілеспрямована робота – підготовка до виборів 2019 року», – сказав Кононенко.

За його словами, СБУ вживає заходів для «зриву цих планів супротивника».

Влітку у Службі безпеки повідомляли про «істотну активізацію російських спецслужб» в Україні. Наприкінці жовтня секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов повідомив про плани посилити антитерористичний і контррозвідувальний режими в країні.

Чергові вибори президента України заплановані на 31 березня 2019 року, народних депутатів – на 27 жовтня 2019 року.