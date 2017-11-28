Один із запущених російською ракетою супутників не вийшов на цільову орбіту – «Роскосмос»

Супутник «Метеор-М», запущений сьогодні ракетою «Союз-2» з космодрому «Східний», не вийшов на цільову орбіту. Про це повідомляє російська космічна корпорація «Роскосмос».

«У результаті роботи ракети-носія «Союз-2.1б» головний блок у складі РБ «Фрегат» і КА «Метеор-М» був виведений на задану проміжну орбіту. Однак в ході першого планового сеансу зв’язку з космічним апаратом не вдалося встановити зв’язок через його відсутність на цільової орбіті», – йдеться в повідомленні.

За даними «Роскосмосу», триває аналіз ситуації.

Російські ЗМІ з посиланням на джерела у космічній галузі пишуть, що розгінний блок «Фрегат» міг вибухнути після першого увімкнення двигунів.

28 листопада ракета-носій «Союз-2» із 19 супутниками стартувала з космодрому «Східний», що в Амурській області Росії. Крім гідрометеорологічного супутника «Метеор-М», з яким нема зв’язку, на орбіту відправили один студентський апарат і 17 іноземних наносупутників.