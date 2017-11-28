ЄСПЛ присудив 10 тисяч євро компенсації фігуранту «Болотної справи» Кавказькому

Європейський суд з прав людини ухвалив, що Росія повинна виплатити компенсацію в 10 тисяч євро Миколі Кавказькому за порушення під час затримання і суду у так званій «Болотній справі».

ЄСПЛ визнав, що в справі Кавказького російська влада порушила дві статті Конвенції про захист прав людини: заборона на тортури і право на справедливий судовий розгляд в розумні терміни.

Суд підтримав позицію адвокатів Кавказького, які вказали, що його арештували до суду, хоча у обвинуваченого була довідка про хронічні захворювання. Під домашній арешт Кавказького відпустили лише після погіршення стану здоров’я.

Кавказький в скарзі просив виплатити йому 70 тисяч євро за матеріальний і нематеріальний збиток.

Миколи Кавказького затримали в червні 2012 року, через місяць після подій на Болотній площі в Москві. У 2013 році він вийшов на свободу за амністією. Кавказький провину не визнав.

6 травня 2012 узгоджена з владою Москви опозиційна хода завершилася сутичкамидемонстрантів з поліцією. Було порушено справу про масові заворушення, в якій фігурувало понад 30 осіб. 18 людей засудили, 13 амністували. Нікого з обвинувачених не виправдали. Більшість обвинувачених провину заперечує. Правозахисники називають «Болотну справу» політично мотивованою.