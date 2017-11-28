Штаб АТО заявляє про ймовірні провокації бойовиків біля трьох населених пунктів на Донеччині

У штабі АТО заявляють про ймовірні збройні провокації з боку підтримуваних Росією бойовиків біля населених пунктів Доломітне, Травневе, Гладосове на Донеччині.

Як повідомляє прес-центр штабу, Збройні сили України готові адекватно відреагувати на такі дії.

Українська сторона Спільного центру контролю і координації, що діє у зоні конфлікту на Донбасі, раніше повідомляла, що вранці 28 листопада бойовики обстрілювали Травневе і Гладосове.

«Ці дії НЗФ ОРДО розцінюються як чергова провокація дискредитації підрозділів ЗС України в АТО та недопущення спостерігачів СММ ОБСЄ і представників місії ООН, які планували провести моніторинг гуманітарної ситуації та обстановки щодо порушень бойовиками ОРДО режимів тиші в цих населених пунктах», – повідомила українська сторона СЦКК, яку цитує прес-центр штабу.

Бойовики з угруповання «ДНР» наразі ці заяви не коментують, але, у свою чергу, звинувачують українських військових 26 порушеннях режиму тиші минулої доби.

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані підтримуваними Росією бойовиками. Москва звинувачення у підтримці бойовиків відкидає.