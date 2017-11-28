СБУ: у 2017 році почали спецрозслідування щодо 11 депутатів Севастопольської міськради

Служба безпеки України заявляє, що у 2017 році почали спеціальне досудове розслідування стосовно 11 депутатів Севастопольської міської ради за підозрою у вчинені державної зради.

Як повідомляє прес-служба відомства, наразі щодо семи депутатів прокуратура вже затвердила обвинувальні акти, які скеровані на розгляд до судів.

Співробітники СБУ встановили, що депутати 6 скликання, обрані на чергових виборах депутатів Севастопольської міськради у 2010 році, свідомо порушили Конституцію України і українське законодавство.

У відомстві зазначають, що правоохоронці задокументували завдану ними істотну шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості України.

«Депутати міськради усвідомлювали, що Севастополь є невід’ємною частиною України, але проголосували за його «незалежність» та перейменування міської ради у «Законодательное собрание города Севастополя». Крім того, вони також голосували за створення так званої «Республіки Крим» та приєднання її до Росії», – йдеться у повідомленні.

Стосовно цих депутатів триває спеціальне досудове розслідування, оскільки вони постійно проживають на території анексованого Росією Криму та перебувають у розшуку, додають у СБУ

За даними прокуратури Криму при ГПУ, сьогодні слідчими і прокурорами до судів скеровано 59 обвинувальних актів стосовно колишніх депутатів кримського парламенту.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».