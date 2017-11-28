У Запоріжжі працівники лісгоспів мітингували через відсутність фінансування

Біля будівлі Запорізької обласної ради відбувся мітинг, організований профспілкою працівників лісового господарства регіону.

Метою учасників акції було привернути увагу місцевих та центральних органів влади до відсутності державного фінансування роботи установ лісового господарства.

У мітингу взяли участь близько сотні працівників запорізьких лісгоспів що принесли з собою плакати «Загубимо лісорозведення – втратимо врожаї», «Вимагаємо відновлення державного фінансування лісогосподарських заходів південних областей», «Без державної підтримки загибель лісів півдня гарантована».

«Потрібне фінансування проведення лісогосподарських заходів щодо охорони і захисту лісу, відновлення лісорозведення. Не фінансується другий рік поспіль весь Південь і Схід, в тому числі Запорізька область. Раніше фінансувалось з державного бюджету. В 2016 році нам Запорізька облдержадміністрація допомогла щодо коштів на здійснення заходів з охорони лісів. Недофінансування загрожує самовільними рубками, бо немає кому охороняти лісові насадження, а по-друге, не створюються нові лісові насадження для того, щоб відновити ліс, захистити врожаї. На 1 січня в нас було близько 400 працівників, а зараз вже залишилось 230», – розповіла голова Запорізької обласної організації профспілки працівників лісового господарства Валентина Жданюк.

Учасники мітингу передали свої звернення до Запорізької обласної ради і державної адміністрації. Заступник голови облдержадміністрації Олександр Бабанін, що вийшов поспілкуватися до мітингувальників, повідомив, що зараз щодо фінансованої підтримки роботи місцевих лісгоспів з місцевого бюджету винесено на сесію Запорізької обласної ради.

«Лісгоспи – в сфері функції держави. Ми можемо лише виділити якісь кошти з екологічного фонду і якось підтримати лісгоспи чисто матеріально. Це питання буде розглянутий на сесії обласної ради. Мені не відомо, що там буде виділено, хоча є екологічні кошти, екологічний фонд. Все покаже сесія і депутати, які будуть голосувати», – розповів представник ОДА.

Олександр Бабанін також додав, що Запорізька ОДА готує лист-звернення до уряду на підтримку вимог працівників місцевих лісгоспів.

Сьогодні в низці міст України відбуваються організовані Профспілкою працівників лісового господарства України мітинги з вимогою не допустити приватизації лісів та ліквідації державних лісогосподарських підприємств.

21 листопада президент України Петро Порошенко підписав указ щодо розвитку лісового господарства. Документом, серед іншого, доручено розробити законопроект щодо удосконалення системи фінансування лісового господарства, зокрема, шляхом створення державного фонду розвитку лісового господарства – передбачити можливість зарахування до фонду рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.