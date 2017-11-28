Росія: на суді у справі Улюкаєва зважили два мільйони доларів

У суді столиці Росії Москви зважили два мільйони доларів на засіданні у справі колишнього міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва. Про проведення слідчого експерименту просив прокурор, суддя задовольнила клопотання.

Точна вага цієї суми майже 22 кілограми.

Улюкаєва звинувачують у вимаганні хабара в розмірі двох мільйонів доларів у глави «Роснафти» Ігоря Сечіна. Керівник нафтової компанії чотири рази не з’явився в суд для дачі показань, пояснивши це зайнятістю. Колишній міністр 27 листопада звинуватив Сечіна «в обмові». За словами Улюкаєва, він думав, що в сумці з грошима було вино.

Психологи та лінгвісти заявили в суді, що за записами розмов Сечіна і Улюкаєва не можна однозначно стверджувати, що чиновник знав, що в сумці є гроші. Один з експертів розповів про «ознаки скритності» у Сечіна в момент ймовірної передачі хабара, при цьому «ознак провокації» в його діях не виявили.

Олексія Улюкаєва затримали у листопаді минулого року в офісі «Роснефти». За версією слідства, чиновник вимагав два мільйони доларів за позитивну оцінку угоди з купівлі «Башнефти». Сам екс-міністр відкидає звинувачення. Він стверджує, що його затримання – це провокація з голови «Роснафти» Ігоря Сечіна і ФСБ. Улюкаєв перебуває під домашнім арештом.