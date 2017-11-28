Київрада пропонує Верховній Раді і уряду скасувати право депутатів на безоплатний проїзд

Київської міської ради депутати вирішила звернутися до Верховної Ради і Кабміну щодо скасування права народних депутатів та депутатів місцевих рад на безоплатний проїзд.

Як повідомляє прес-служба Київради, це звернення підтримав 91 депутат.

У міськраді зазначають, що наразі, відповідно до чинного законодавства, у кошторисі Верховної Ради передбачені видатки кожному народному депутатові для компенсації вартості проїзду територією України, а депутати місцевої ради мають право безплатного проїзду на залізничному, автомобільному і водному транспорті, а також на всіх видах міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) на території відповідної ради.

Відповідно до чинного законодавства, у витратах на забезпечення діяльності Верховної Ради України передбачаються кошти на проїзд народними депутатами усіма видами транспорту. Кошторисом Верховної Ради затверджується ліміт коштів, які щомісяця видаються кожному народному депутатові для компенсації вартості проїзду територією України.