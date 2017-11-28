МОН: діти зі шкіл-інтернатів мають ходити до звичайних шкіл

Діти зі шкіл-інтернатів мають обов’язково ходити до загальноосвітніх шкіл, заявив заступник міністра освіти і науки Павло Хобзей під час семінару-наради «Впровадження першого етапу Національної стратегії реформування інституційного догляду й виховання дітей на 2017-2026 роки».

«Діти зі шкіл-інтернатів мають обов’язково ходити до загальноосвітньої школи – ми не повинні створювати для них гетто. Дітей не потрібно відділяти від інших, навпаки, треба сприяти їх соціалізації. А поки дитині не знайшли сім’ю, колеги з Мінсоцполітики мають подбати про те, щоб вона могла тимчасово проживати в пансіонаті», – сказав він 28 листопада.

За даними МОН, зараз в Україні працює 751 інтернатний заклад, де навчаються й виховуються 106 тисяч дітей. За даними Уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби, в Україні в інтернатах зараз перебуває 1,5% усіх дітей країни.

Улітку цього року Кабмін затвердив «Національну стратегію реформування системи інституційного догляду й виховання дітей на 2017-2016 роки» і План реалізації її першого етапу.

Відповідно до стратегії вже в 2026 році дітей в інституціях має бути менше від 0,5%. А ті діти, хто з різних причин все ж залишаться в інституціях, а не в сім’ях, житимуть у невеликих установах в умовах, максимально наближених до сімейних, – до 15 осіб в одному закладі.