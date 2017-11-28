Українці назвали корупцію головною проблемою для країни, а інфляцію для себе самих – опитування

46% українців називають корупцію головною проблемою для України, 68% вважають інфляцію найбільшою проблемою для себе особисто – свідчать результати опитування, оприлюдненого 28 листопада аналітичним центром США International Republic Institute (IRI).

Конфлікт на Донбасі найбільшим викликом для країни назвали 43% опитаних, зростання цін – 36%.

На запитання про те, яка проблема має найбільший вплив на них на особистому рівні, крім інфляції, українці назвали конфлікт на Донбасі (28%) і безробіття (26%).

Згідно з опитуванням, 67% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку (таких було 68% у червні цього року). При цьому, ймовірно, частина українців бачить більше підстав для оптимізму на місцевому рівні. Так, опитування вказує, що 85% жителів Хмельницького вважають, що їхнє місто рухається у правильному напрямку, і всього 24% опитаних хмельниччан вважають, що в правильному напрямку рухається вся Україна.

«Опитування підтверджує тенденцію, яку ми бачили у попередніх опитуваннях IRI, щодо високих рівнів незадоволення на загальнонаціональному рівні, ймовірно, пов’язаних із розчаруванням корупцією і економічними умовами. Відносно високий рівень задоволення на місцевому рівні свідчить про те, що реформи децентралізації мають благотворний ефект, зокрема через більший контроль громад над фінансовими ресурсами. Дуже важливо зберегти ці досягнення», – заявив директор IRI з питань Євразії Стівен Нікс.

Опитування також засвідчило, що судова система в Україні є явно непопулярною: 82% опитаних або дуже не схвалюють (53%), або дещо не схвалюють (29%) судову систему. «Дані свідчать, що Україна гостро потребує судової реформи», – сказав Нікс.

Щодо методології проведення опитування, то в IRI повідомили, що його провела група Gfk Ukraine на замовлення інституту/ Дані збирали по всій території України, крім окупованих територій Криму і частини Донбасу, від 14 вересня до 10 жовтня за допомогою інтерв’ювання респондентів у них вдома. В опитуванні взяли участь 2,4 тисячі жителів України віком від 18 років із правом голосу.