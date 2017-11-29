Сербія почала ремонтувати частину залізниці до Будапешта на «Шовковому шляху» Китаю до Європи

Сербія розпочала 28 листопада фінансовані Пекіном роботи на залізничній лінії, що є частиною мережі нового китайського «Шовкового шляху», призначеного для кращого сполучення і більшої присутності Китаю в Європі.

Проект запустили на околиці Белграда, на який у травні Сербія взяла майже 300 мільйонів доларів позики у китайського Exim Bank, щоб модернізувати ділянку залізниці між Белградом і угорською столицею Будапештом.

Очікується, що швидкісне залізничне сполучення на цій ділянці коштуватиме 3,8 мільярда доларів і стане основним транспортним маршрутом для китайських товарів, які прибувають морем в грецький порт Пірей і звідти до інших частин Європи.

Сербія має гарні відносини з Китаєм з 1990-х років, коли Белград був економічно ізольований за свою роль у війні на Балканах.

Угорщина днями оголосила тендер на закупівлю обладнання для модернізації залізничного сполучення з Белградом. Очікується, що будівництво угорської ділянки коштуватиме понад 2 мільярди доларів і розпочнеться в 2020 році, тоді як китайський Exim Bank надасть 85 відсотків кредиту.