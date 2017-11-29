Прокуратура Туреччини видала ордери на арешт сотень військових через можливі зв’язки з Ґюленом

Прокуратура в Туреччині видала ордери на арешт 360 осіб в ході операції, спрямованої проти виявлення в армії ймовірних прихильників релігійного діяча Фетхуллаха Ґюлена.

Як повідомляє державне агентство Anadolu 29 листопада, 333 із заарештованих під час операції в Стамбулі – військові, 216 з яких є обслуговуючим персоналом. Комерційні турецькі ЗМІ повідомляють, що семеро із заарештованих були пілотами.

За даними Anadolu, наразі триває операція з виявлення прихильників Ґюлена, якого президент Реджеп Тайїп Ердоган вважає винуватцем спроби торішнього державного перевороту в країні. Ґюлен заперечує звинувачення.

Понад 50 тисяч людей були затримані раніше через зв’язки Ґюленом, 150 тисяч – звільнені або усунені з посад в державному і приватному секторах.

Минулого тижня близько 700 людей були затримані під час відповідних розслідувань.

Західні союзники і правозахисники висловили стурбованість тим, що Анкара використовує розслідування, щоб боротися з інакомисленням.