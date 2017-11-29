Новий рік українці зустрінуть без снігу – метеоролог

Похолодання і невеликий сніг варто очікувати перед Новим роком, однак новорічні дні будуть переважно безсніжними. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомила завідувач відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

Як пояснила професор, погода на Новий рік буде схожою до нинішньої, коли «сніг йде, але його з’їдає дощ».

«Перед Новим роком буде різке зниження температури, до того ж неодноразове. На Новий рік буде нестійкість погодних умов – від холоду до тепла. Сніг випаде трохи раніше, але його не повинно бути багато. Погодні умови на Новий рік будуть не дуже зимові, не такі, що можна, скажімо, на лижах на кататися. Ні такого ще не буде», – зазначила Мартазінова.

Загалом, пояснила метеоролог, очікується, що перша декада грудня буде значно холоднішою за всі інші дні. Натомість всередині місяця варто чекати плюсових температур. За її словами, сильних опадів у грудні очікувати не варто.

Так само з опадами «буде не дуже добре» у січні і лютому, зазначила Вазіра Мартазінова.

«За нашими прогнозами, ні в січні, ні в лютому ми не спостерігаємо сильних морозів, водночас хвиля холоду почнеться з 5 січня», – сказала вона.

В цілому ж, температура цієї зими буде в межах або й вище норми, зауважила метеоролог.