ДСНС попереджає про ожеледь в низці областей України

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про ожеледь в Україні, крім Одеської, Миколаївської, Херсонської області та Криму.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, у західних і північних областях вночі та вранці буде туман, видимість 200-500 метрів.

За даними відомства, завтра, 30 листопада, вночі та вранці в Україні ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Сьогодні вранці повідомлялося, що у Києві усі тролейбусні та автобусні маршрути у зв’язку з ожеледицею курсують з відхиленням від графіка.