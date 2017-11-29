У російському Татарстані скасували обов’язкове вивчення татарської мови – прокурор

У російській республіці Татарстан скасували обов’язкове вивчення татарської мови, повідомив прокурор республіки Ілдус Нафіков.

За його словами, учні шкіл Татарстану зможуть вчити татарську мову за власним бажанням на основі письмового дозволу батьків у межах двох годин на тиждень.

При цьому 8 листопада президент Татарстану Рустам Мінніханов заявляв, що татарська мова залишиться обов’язковою для всіх учнів шкіл республіки, однак її будуть викладати дві години на тиждень замість попередніх шести. За його словами, ці умови були узгоджені з федеральною владою.

Згідно з Конституцією Татарстану, російська й татарська мови є державними. Їх мають викладати в школах в обов’язковому порядку й рівному обсязі.

У липні президент Росії Володимир Путін заявив, що людей не потрібно змушувати вчити мову, «яка не є їхньою рідною», і попросив прокуратуру з’ясувати, чи існує така ситуація. Слова Путіна пролунали після того, як російськомовні батьки в так званих «етнічних регіонах» закликали скасувати обов’язкове вивчення всіх мов, крім російської.

Це викликало протести в Татарстані та сусідніх Башкортостані й Чувашії, де місцеві мови, як і російська, є державними.