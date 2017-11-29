Крим: Верховний суд скасував рішення про арешт активіста Балуха

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму задовольнив апеляційну скаргу сторони захисту українського активіста Володимира Балуха і скасував рішення Роздольненського суду півострова про його арешт.

При цьому, як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, Крим.Реалії, Балух перебуватиме в СІЗО до 4 грудня.

16 листопада Роздольненський суд Криму відхилив клопотання захисту українського активіста Володимира Балуха і залишив його під арештом, до до 16 січня 2018 року.

У серпні 2017 року суд виніс вирок українському активісту – три роки і сім місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Однак під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху був скасований, і справу відправили на повторний розгляд.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Російські силовики стверджували, що на горищі будинку, де живе Балух, виявили 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Володимира Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.