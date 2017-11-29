Суд обиратиме запобіжний захід сину депутата Попова у закритому режимі – прокуратура

Оболонський районний суд Києва обиратиме запобіжний захід Богдану Попову у закритому режимі, повідомляє речниця прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, це рішення суд схвалив, зважаючи на вік підозрюваного, який є неповнолітнім.

Відповідне клопотання внесла сторона захисту, додала Максимець.

Раніше депутат Верховної Ради Ігор Попов від фракції Радикальна партія Олега Ляшка повідомив, що захист проситиме суд обрати для його сина Богдана запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслета.

28 листопада прокуратура повідомила про підозру в «розбої» двом підліткам після нападу на магазин в Оболонському районі Києва.За даними прокуратура, хлопці віком 14 і 15 років, погрожуючи зброєю, заволоділи грошовими коштами магазину в сумі 2500 гривень, після цього їх затримали.

У прокуратурі не називають імен підозрюваних, проте ЗМІ повідомляли, що одним із нападників виявився син народного депутата з фракції Радикальної партії Олега Ляшка, заступника голови комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції Ігоря Попова.

Сам депутат на своїй сторінці в Facebook заявив, що його син «потрапив у погану компанію і здійснив серйозне правопорушення», і попросив вибачення.