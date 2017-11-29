КМДА: у Києві через негоду травмувалися 69 людей

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що станом на 15:00 сьогодні у Києві через негоду травмувалися 69 людей.

Як уточнюють у прес-службі адміністрації, мова йде лише про звернення, які надійшли до Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«До швидкої надійшло 69 викликів від киян, які травмувалися через погіршення погодних умов. З них: 28 осіб госпіталізовано; 27 – надано необхідну допомогу в травмпунктах, 14 осіб отримали допомогу на місці. Із загальної кількості – 4 дітей, яким було надано допомогу на місці», – повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, переважно причини звернень – забій та переломи верхніх і нижніх кінцівок.

За прогнозами синоптиків, 29 листопада в Україні, крім Одеської, Миколаївської, Херсонської області та Криму, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця в Києві та Київській області. Сьогодні вранці у Києві, за даними «Київпастрансу», усі тролейбусні та автобусні маршрути у зв’язку з ожеледицею курсували з відхиленням від графіка.