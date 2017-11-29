Адвокат: захист оскаржує продовження арешту журналіста Сущенка

Адвокат Марк Фейгін заявляє, що на рішення суду про продовження арешту українського журналіста Романа Сущенка подали апеляційну скаргу.

«Заява мого підзахисного, українського журналіста Романа Сущенко в зв’язку з вчиненням тиску по його справі. До речі, подана апеляційна скарга на рішення з продовження терміну утримання під вартою до 30 січня 2018 року», – написав він у своєму twitter.

Московський міський суд 27 листопада продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенку до 30 січня.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала кореспондента інформаційної агенції «Укрінформ» Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.