Суд відправив сина депутата Попова під домашній арешт

Оболонський районний суд Києва обирав запобіжний захід для Богдана Попова, сина депутата Верховної Ради Ігоря Попова від фракції Радикальна партія Олега Ляшка, у вигляді тримання під вартою.

Засідання суду відбувалося у закритому режимі. Як повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, це рішення суд схвалив, зважаючи на вік підозрюваного, який є неповнолітнім.

Раніше депутат Верховної Ради Ігор Попов повідомив, що захист проситиме суд обрати для його сина Богдана запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслета. Прокуратура наполягала на арешті.

28 листопада прокуратура повідомила про підозру в «розбої» двом підліткам після нападу на магазин в Оболонському районі Києва.За даними прокуратура, хлопці віком 14 і 15 років, погрожуючи зброєю, заволоділи грошовими коштами магазину в сумі 2500 гривень, після цього їх затримали.

У прокуратурі не називають імен підозрюваних, проте ЗМІ повідомляли, що одним із нападників виявився син народного депутата з фракції Радикальної партії Олега Ляшка, заступника голови комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції Ігоря Попова.

Сам депутат на своїй сторінці в Facebook заявив, що його син «потрапив у погану компанію і здійснив серйозне правопорушення», і попросив вибачення.