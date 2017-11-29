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29 Листопад 2017, Київ 18:45
Новини | Події

Суд відправив сина депутата Попова під домашній арешт

Оболонський районний суд Києва обирав запобіжний захід для Богдана Попова, сина депутата Верховної Ради Ігоря Попова від фракції Радикальна партія Олега Ляшка, у вигляді тримання під вартою.

Засідання суду відбувалося у закритому режимі. Як повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, це рішення суд схвалив, зважаючи на вік підозрюваного, який є неповнолітнім.

Раніше депутат Верховної Ради Ігор Попов повідомив, що захист проситиме суд обрати для його сина Богдана запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслета. Прокуратура наполягала на арешті.

28 листопада прокуратура повідомила про підозру в «розбої» двом підліткам після нападу на магазин в Оболонському районі Києва.За даними прокуратура, хлопці віком 14 і 15 років, погрожуючи зброєю, заволоділи грошовими коштами магазину в сумі 2500 гривень, після цього їх затримали.

У прокуратурі не називають імен підозрюваних, проте ЗМІ повідомляли, що одним із нападників виявився син народного депутата з фракції Радикальної партії Олега Ляшка, заступника голови комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції Ігоря Попова.

Сам депутат на своїй сторінці в Facebook заявив, що його син «потрапив у погану компанію і здійснив серйозне правопорушення», і попросив вибачення.

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