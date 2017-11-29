Активісти закликають владу прискорити розслідування справи про побиття студентів 30 листопада

Четверту річницю силового розгону учасників Євромайдану 30 листопада 2013 року, який супроводжувався побиттям студентів бійцями спецпідрозділу «Беркут», відзначили учасники тих подій. Вони зібралися на акцію пам’яті під стелою на майдані Незалежності в Києві, ділилися між собою спогадами часів Революції гідності та обговорювали перебіг кримінальних справ щодо злочинів проти Майдану, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Громадські активісти, зокрема й учасники подій 30 листопада, намагаються спонукати слідство і правоохоронців прискорити розслідування справ Майдану, але виглядає так, що ці справи навмисно саботують, заявляє голова громадської організації «Група 30 листопада» Ірина Косова.

«Ми колись провели цілий місяць у приміщенні суду, щоби привернути увагу до проблеми. Увагу привернули, але справи з місця не зрушили. Мені здається, це все-таки навмисно покривають винних. Мабуть, теперішній владі не вигідно, щоби покарали винуватців цих злочинів», – заявляє Косова.

За даними Генпрокуратури, у справі побиття студентів та інших протестувальників 30 листопада повідомлено про підозру 20 особам, з яких 12 правоохоронців і 8 посадовців. 10 із них – в розшуку, щодо дев’яти – обвинувальні акти направили до суду. За останній рік кількість потерпілих у справі зросла з 86 до 132 осіб.

Частина учасників акції пам’яті планують залишитися під стелою на Майдані Незалежності до ранку 30 листопада, коли і відбулося побиття студентів.