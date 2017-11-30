Штаб: на Донбасі бойовики 18 разів порушили перемир’я, втрат у ЗСУ немає

Упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 18 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців, жоден боєць ЗСУ не постраждав. Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, напередодні бойовики здійснили сім мінометних обстрілів оборонних укріплень сил АТО та загалом випустили близько півсотні мін.

Згідно з повідомленням, на луганському напрямку найгарячіше було на Світлодарській дузі, де бойовики стріляли з мінометів, гранатометів, зенітних установок, озброєння та стрілецької зброї.

«На донецькому напрямку під гранатометний вогонь противника потрапили околиці Авдіївки, а з легкого піхотного озброєння загарбники провокували українських воїнів на підступах до Красногорівки», – йдеться в повідомленні.

В угрупованні «ЛНР» заявили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 5 разів. В угрупованні «ДНР» не повідомляли, як минули останні години на підконтрольних донецьким бойовикам територіях.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.