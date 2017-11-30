У Афганістані стратили 5 засуджених за вбивство і викрадення людей

Міністерство внутрішніх справ Афганістану повідомило, що п’ятеро людей, засуджених до смертної кари за вчиненням у вбивстві і викраденні людей, були повішені 29 листопада.

Засуджені були страчені у в’язниці Пул-е-Чархі в столиці Кабулі. Повідомляється, що серед страчених є чиновник з провінції Герат.

Апеляційний суд провінції Герат, що на західоді Афганістану, торік засудив Аскара Анварі, колишнього члена Ради провінції Герат і ще чотирьох осіб через викрадення і вбивство молодого хлопця у однойменній столиці провінції. Загиблий юнак був сином заступника начальника будівельної компанії в регіоні.

Викрадення для викупу – головна проблема безпеки для людей, які живуть в Гераті.

У МВС Афганістану повідомили, що страти були здійснені після трьох апеляційних судів, і президент Ашраф Гані підтвердив ці рішення.

Смертні вироки рідко проводять в Афганістані. Востаннє Гані давав на це згоду в травні 2016 року щодо шести осіб, засуджених за звинуваченням у тероризмі.