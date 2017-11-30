Через негоду на Запоріжжі знеструмлені 20 населених пунктів – ДСНС

Через негоду – дощ і мокрий сніг – в ніч на 30 листопада у Запорізькій області сталося знеструмлення 20 населених пунктів, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.

Згідно з повідомленням, відновлюють електропостачання бригади обленерго.

Водночас ДСНС попереджає, що погіршення погодних умов очікує і сьогодні на жителів окремих регіонів України.

«30 листопада в Україні вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях дощ, у Карпатах та на Закарпатті сильні опади, на решті території невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вранці на більшій частині території країни ожеледь, на дорогах ожеледиця, подекуди туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім сходу, пориви 17-22 м/с, у західних областях місцями 25-28 м/с. Температура 2-7 тепла», – йдеться в повідомленні.

На Київщині сьогодні невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця, місцями туман. Вітер поривчастий 17-22 м/с. Температура в Києві 2-4 градуси тепла.